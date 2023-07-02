Hull City, hazırlık kampı için İstanbul'da

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek İngiltere Championship ekibi Hull City, Corendon Summer Tour 2023 etkinliği için Türkiye'ye geldi.Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 12 Temmuz'a kadar hazırlık kampı gerçekleştirecek İngiliz ekibi, kamp sürecinde 2 hazırlık maçı yapacak.Hull City, ilk hazırlık maçını 5 Temmuz Çarşamba günü Galatasaray'la yapacak, 9 Temmuz Pazar günü de Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya gelecek.Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, İstanbul'da bulunmaktan çok mutlu olduklarını belirterek,diye konuştu.