Hull City evinde Sunderland'e yenildi

İngiltere Championship karşılaşmasında Hull City evinde ağırladığı Sunderland'e 1-0 yenildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Hull City evinde Sunderland'e yenildi
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26 Aralık 2023 20:04
Son güncelleme 26 Aralık 2023 20:05
İngiltere Championship 24. hafta karşılaşmasında Hull City sahasında konuk ettiği Sunderland'e 1-0 mağlup oldu.

Sunderland'e galibiyeti getiren golü 82. dakikada Jack Clarke kaydetti.

Hull City forması giyen Ozan Tufan 90 dakika sahada kaldı.

Ayrıca Real Madrid'in yıldız oyuncusu Jude Bellingham, Sunderland'de oynayan kardeşi Jobe Bellingham'ı izlemek için tribüne geldi.

Hull City bu mağlubiyetle 36 puanda kalırken, Sunderland'de 36'a puana çıktı.

Hull City bir sonraki karşılaşmasında yine sahasında Blackburn'ü ağırlarken, Sunderland deplasmanda Rotherham United'a konuk olacak.

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