Hull City, evinde kaybetti!

İngiltere Championship'te Hull City, kendi sahasında konuk ettiği Luton Town'a 3-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hull City, evinde kaybetti!
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19 Mart 2022 19:56
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu, teknik direktörlüğünü Şota Arveladze'nin yaptığı Hull City, İngiltere Championship'te Luton Town ile karşı karşıya geldi.

Ligin 38. haftasında oynanan karşılamayı konuk ekip Luton Town 3-1 kazandı. Luton Town'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Elijah Adebayo, 56. dakikada Harry Cornick ve 72. dakikada James Bree kaydetti. Hull City'nin tek golü ise 90. dakikada Tom Eaves'ten geldi.

Alınan bu sonucun ardından Luton Town, ligde puanını 63'e yükseltti. Hull City ise 41 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Luton Town, Millwall'ı kendi sahasında ağırlayacak. Hull City ise bu kez Huddersfield'i konuk edecek.

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