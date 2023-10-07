Hull City, deplasmandan 1 puanla döndü!

İngiltere Championship'te 11. hafta maçında Millwall ile Hull City 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Hull City, deplasmandan 1 puanla döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ekim 2023 19:30
İngiltere Championship'te 11. hafta maçında Millwall ile Hull City karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Millwall'ın gollerini 8. dakikada Duncan Watmore ve 54. dakikada Joe Bryan kaydetti.

Hull City'nin golleri 25. dakikada Jaden Philogene-Bidace ve 30. dakikada Adama Traore'den geldi.

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de Doğukan Sinik ve Allahyar Sayyadmanesh maça yedek başladı ama şans bulamadılar. Ozan Tufan da sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.

İngiltere Championship'te milli aranın ardından Millwall, Preston North End'e konuk olacak. Hull City, Southampton'ı ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery