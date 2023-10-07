İngiltere Championship'te 11. hafta maçında Millwall ile Hull City karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.



Millwall'ın gollerini 8. dakikada Duncan Watmore ve 54. dakikada Joe Bryan kaydetti.



Hull City'nin golleri 25. dakikada Jaden Philogene-Bidace ve 30. dakikada Adama Traore'den geldi.



Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de Doğukan Sinik ve Allahyar Sayyadmanesh maça yedek başladı ama şans bulamadılar. Ozan Tufan da sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.



İngiltere Championship'te milli aranın ardından Millwall, Preston North End'e konuk olacak. Hull City, Southampton'ı ağırlayacak.



