İngiltere Championship'in 17. haftasında Rotherham United ile Hull City karşı karşıya geldi. Aesseal New York Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Hull City 4-2'lik skorla kazandı.



Hull City, 44. dakikada Jacob Greaves'in golüyle öne geçti. Rotherham, Türk asıllı oyuncu Dan Barlaser'in 45+2. dakikada attığı golle skoru eşitledi.



Hull, 52. dakikada Cyrus Christie ve 59. dakikada Ryan Longman'ın golleriyle bir anda skoru 3-1'e taşıdı. Fenerbahçe'den kiralık olarak Hull forması giyen Pelkas, takımının 2. golünde asisti yapan isim oldu.



Ozan Tufan, 85. dakikada farkı 3'e çıkardı. Rotherham'da Georgie Kelly 89'da skoru belirledi.



Hull'da Pelkas dışında eski Galatasaraylı Jean Michael Seri 90 dakika oynadı, eski Fenerbahçeli Ozan Tufan ise son 26 dakika Pelkas'ın yerine oyuna girdi. Milli futbolcumuz Doğukan Sinik ise 90. dakikada oyuna dahil oldu.



Hull City, bu galibiyetle birlikte üst üste ikinci kez kazanarak 20 puana yükseldi. Rotherham ise 21 puanda kaldı.



Gelecek hafta Hull, Blackburn'ü ağırlayacak. Rotherham ise Coventry deplasmanına gidecek.





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