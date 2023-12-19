Hull City'den hücuma takviye geliyor!

Hull City'nin, 37 yaşındaki santrafor Billy Sharp ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Hull City'den hücuma takviye geliyor!
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19 Aralık 2023 19:36
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmeye hazırlanıyor.

Kulübe yakınlığıyla bilenen Hull Daily Mail'de yer alan habere göre, Hull City'nin 37 yaşındaki santrafor Billy Sharp ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Kulübün, deneyimli santrfor ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı kaydedildi.

ACUN ILICALI AÇIKLAMIŞTI

Kulübün sahibi olan Acun Ilıcalı, pazartesi günü (dün) yaptığı açıklamada, "Ara transfer dönemi için şimdiden bir oyuncuyla anlaştık. Transfer döneminin ilk günlerinde resmi olarak açıklayacağız. Taraftarlarımızı mutlu edecek 2-3 transfer yapmak istiyoruz." sözlerini kullanmıştı.

Son olarak Los Angeles forması giyen Billy Sharp, daha önce İngiltere'de Sheffield United, Southampton, Reading ve Leeds United gibi ekiplerin formalarını giydi.

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