Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'nin genç yetneği Bora Aydınlık'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
İddialara göre iki kulüp genç futbolcunun kiralanması için anlaşmaya vardı. Henüz Fenerbahçe formasıyla resmi bir maçta forma giyemeyen Bora Aydınlık, İngiliz kulübünün akademisine katılacak.
TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLADI
Hull Live'de yer alan habere göre Bora Aydınlık hakkında konuşan Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, transferi doğrularken şu açıklamayı yaptı: "Bence bu bir gelişim projesi. Türkiye ile gerçekten güçlü bağlar kurmaya çalışıyoruz ve Bora Aydınlık Fenerbahçe'nin öne çıkan genç oyuncularından biri, bu yüzden eğer gelirse gelişim grubunun bir parçası olmasını istiyoruz."
HAZIRLIK KAMPINDA YER ALMIŞTI
Fenerbahçe ile 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bora Aydınlık, teknik direktör İsmail Kartal tarafından bu sezon başında A takımın gerçekleştirdiği hazırlık kampında götürüldü.
ABD doğumlu 18 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'nin Zimbru ile oynadığı ve 4-0 kazandığı UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında yedek soyundu ama süre alamadı. Bora Aydınlık, Türkiye U19 Milli Takımı'nda iki defa forma giydi.
İddialara göre iki kulüp genç futbolcunun kiralanması için anlaşmaya vardı. Henüz Fenerbahçe formasıyla resmi bir maçta forma giyemeyen Bora Aydınlık, İngiliz kulübünün akademisine katılacak.
TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLADI
Hull Live'de yer alan habere göre Bora Aydınlık hakkında konuşan Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, transferi doğrularken şu açıklamayı yaptı: "Bence bu bir gelişim projesi. Türkiye ile gerçekten güçlü bağlar kurmaya çalışıyoruz ve Bora Aydınlık Fenerbahçe'nin öne çıkan genç oyuncularından biri, bu yüzden eğer gelirse gelişim grubunun bir parçası olmasını istiyoruz."
HAZIRLIK KAMPINDA YER ALMIŞTI
Fenerbahçe ile 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bora Aydınlık, teknik direktör İsmail Kartal tarafından bu sezon başında A takımın gerçekleştirdiği hazırlık kampında götürüldü.
ABD doğumlu 18 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'nin Zimbru ile oynadığı ve 4-0 kazandığı UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında yedek soyundu ama süre alamadı. Bora Aydınlık, Türkiye U19 Milli Takımı'nda iki defa forma giydi.