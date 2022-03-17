Hull City'den Coventry deplasmanında kritik galibiyet

Championship 37. hafta maçında Hull City, deplasmanda Coventry City'i 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Hull City'den Coventry deplasmanında kritik galibiyet
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17 Mart 2022 00:41
İngiltere Championship'in 38. hafta maçında Hull City, deplasmanda Coventry City'e konuk oldu.

The Coventry Building Society Arena'da oynanan maçı Hull City 2-0 kazandı ve küme düşme hattının üzerinde kritik bir galibiyet aldı.

Hull City'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Smallwood ve 28. dakikada Longman kaybetti.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, bu galibiyetle son 5 maçında ikinci üç puanını almış oldu.

Hull City 28 haftası geride kalan Championship'te 42 puana yükseldi ve haftayı 19. sırada tamamladı. Coventry ise 54 puanda kaldı.

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