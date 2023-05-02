Hull City'de Pelkas kararı!

Hull City'nin, geçen sezon Fenerbahçe'den kiraladığı Dimitrios Pelkas ile yola devam etme olasılığının düşük bir ihtimal olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Hull City'de Pelkas kararı!
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02 Mayıs 2023 15:57
İngiltere Championship takımlarından Hull City, Dimitrios Pelkas ile yola devam etmeyebilir.

Hull Live'de yer alan habere göre, takımın teknik direktörü Liam Rosenior'un hafta sonuna doğru takımdaki tüm oyuncularla görüşmeler yapacağı belirtildi. Rosenior'un, bu toplantılarda oyunculara gelecek sezonki planlarını aktaracağı kaydedildi.

İngiliz ekibinin, sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosun kattığı Dimitrios Pelkas'ın ise takımda kalmasının düşük bir ihtimal olduğu öne sürüldü. Yunan futbolcunun, özellikle sakatlıklar nedeniyle Ada'da istikrarlı performans sergileyemediği ifade edildi.

Hull City'de bu sezon 26 maçta süre alan 29 yaşındaki Pelkas, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. 

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