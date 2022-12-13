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Hull City'de flaş sakatlık; Dimitrios Pelkas

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Dimitrios Pelkas'ın 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Hull City'de flaş sakatlık; Dimitrios Pelkas
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13 Aralık 2022 13:22
Sezon başında Fenerbahçe'den Hull City'e kiralanan Yunan orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas'tan kötü haber geldi.

Hull City'nin sahibi Türk iş adamı Acun Ilıcalı, Yunan futbolcunun yaşadığı sakatlık sebebiyle 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla da 2 kez ağır sakatlıklar yaşayarak formasını kaybeden ve sezon sonunda takımdan ayrılan Pelkas, bu sezon Hull City formasıyla çıktığı 15 maçta 2 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.




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