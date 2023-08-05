Hull City 90+6'da yediği golle kaybetti!

İngiltere Championship'de sezonun ilk maçında Hull City deplasmanda karşı karşıya geldiği Norwich City'e 90+6'da yediği gol ile 2-1 mağlup oldu.
17.Dakika'da Liam Delap ile öne geçen Hull City, 45+3'de Johathon Rowe'n golüne engel olamadı ve soyunma odasına 1-1'lik skorla gitti. Karşılaşmanın sonucu belirleyen golünü 90+6'da Norwich adına Adam Idah kaydetti.
Hull City'de Ozan Tufan mücadelede 72 dakika görev aldı. Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren ve transfer süreci devam edem Milot Rashica Norwich City'de kadroda yer almadı.
17.Dakika'da Liam Delap ile öne geçen Hull City, 45+3'de Johathon Rowe'n golüne engel olamadı ve soyunma odasına 1-1'lik skorla gitti. Karşılaşmanın sonucu belirleyen golünü 90+6'da Norwich adına Adam Idah kaydetti.
Hull City'de Ozan Tufan mücadelede 72 dakika görev aldı. Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren ve transfer süreci devam edem Milot Rashica Norwich City'de kadroda yer almadı.