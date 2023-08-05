Hull City 90+6'da yediği golle kaybetti!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, deplasmanda karşılaştığı Norwich City'e 90+6'da yediği gol ile 2-1 kaybetti.

Haber; Sporx.com
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Hull City 90+6'da yediği golle kaybetti!
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05 Ağustos 2023 19:07
İngiltere Championship'de sezonun ilk maçında Hull City deplasmanda karşı karşıya geldiği Norwich City'e 90+6'da yediği gol ile 2-1 mağlup oldu.

17.Dakika'da Liam Delap ile öne geçen Hull City, 45+3'de Johathon Rowe'n golüne engel olamadı ve soyunma odasına 1-1'lik skorla gitti. Karşılaşmanın sonucu belirleyen golünü 90+6'da Norwich adına Adam Idah kaydetti.

Hull City'de Ozan Tufan mücadelede 72 dakika görev aldı. Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren ve transfer süreci devam edem Milot Rashica Norwich City'de kadroda yer almadı.


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