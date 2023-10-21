İngiltere Championship'in 12. hafta karşılaşmasında Hull City ile Southampton karşı karşıya geldi. The MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Southampton 2-1 kazandı.
20. dakikada William Smallbone ile öne geçen Southampton'a, Hull City 25. dakikada Liam Delap ile karşılık verdi. Maçta son dakikalar oynanırken 90+5'te sahneye çıkan Ryan Fraser, Southampton'ı öne geçirdi ve maçı takımına kazandırdı.
Hull City'de Ozan Tufan, karşılaşmanın 65. dakikasında oyuna dahil olarak 1 aylık sakatlığının ardından ilk kez süre aldı. Milli oyuncu Doğukan Sinik ise karşılaşmada süre bulamadı.
Bu sonuçla birlikte Hull City, 17 puanda kaldı. Konuk ekip Southampton ise puanını 20'ye çıkardı.
20. dakikada William Smallbone ile öne geçen Southampton'a, Hull City 25. dakikada Liam Delap ile karşılık verdi. Maçta son dakikalar oynanırken 90+5'te sahneye çıkan Ryan Fraser, Southampton'ı öne geçirdi ve maçı takımına kazandırdı.
Hull City'de Ozan Tufan, karşılaşmanın 65. dakikasında oyuna dahil olarak 1 aylık sakatlığının ardından ilk kez süre aldı. Milli oyuncu Doğukan Sinik ise karşılaşmada süre bulamadı.
Bu sonuçla birlikte Hull City, 17 puanda kaldı. Konuk ekip Southampton ise puanını 20'ye çıkardı.