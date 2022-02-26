Hull City 6 maç sonra kazandı

Championship 35. hafta mücadelesinde Hull City, deplasmanda Peterborough'yu 3-0 mağlup etti ve 6 maç aranın ardından 3 puan aldı.

Haber; Sporx.com
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Hull City 6 maç sonra kazandı
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26 Şubat 2022 19:53
İngiltere Championship'in 35. haftasında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, deplasmanda Peterborough'a konuk oldu.

Weston Homes Stadı'nda oynanan maçı Hull City 3-0 kazanarak galibiyet hasretine son verdi.

Mücadelede Hull City'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Smith, ile 51 ve 70. dakikalarda Lewis-Potter kaydetti.

Hull City böylelikle 6 maçlık aranın ardından 3 puanı hanesine yazdırırken puanını 37'ye yükseltti. Peterbrough ise 21 puanla son sırada kaldı.

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