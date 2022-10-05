Hull City 5 maç sonra kazandı

Championship'in 12. haftasında Hull City, sahasında Wigan'ı 2-1 mağlup etti ve 5 maç aradan sonra galibiyet elde etti.

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Hull City 5 maç sonra kazandı
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05 Ekim 2022 23:56
İngiltere Championship'in 12. haftasında Hull City, sahasında Wigan'ı ağırladı.

MKM Stadı'nda oynanan maçı Hull City 2-1 kazandı ve 5 maçlık yenilgi serisinin ardından üç puan almayı başardı.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Keane ile öne geçen Wigan'a 21. dakikada Pelkas ve 65. dakikada Estupinan ile yanıt veren Hull City maçı galibiyetle tamamladı.

Maçta Ozan Tufan 90 dakika süre alırken Doğukan Sinik ise 63 dakika görev yaptı.

Bu sonucun ardından Hull City, bu sezonun 4. galibiyetini alarak puanını 14'e yükseltti. Wigan ise 16 puanda kaldı.

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