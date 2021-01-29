Hulk'un istekleri Beşiktaş'ı yıldırdı

Beşiktaş Kulübü Transferden Sorumlu Yöneticisi Erdal Torunoğulları ise Hulk ile görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Hulk'u kadrosuna katmak için yaptığı görüşmelerde büyük mesafe kat etmişti.Oyuncu 3.5 milyon Euro'ya inerken Kartal da 3 milyon Euro'ya kadar çıkmıştı. Ancak Brezilyalı golcünün menajeri Nuno Ferreira "Cumartesi gününe kadar yanıtınızı bekliyoruz, başka kulüpler de var" diyerek isteklerini çoğalttı.Hulk'a Flamengo ve Atletico Mineiro'nun teklifleri bulunurken, limitleri aşmak istemeyen yönetim geri adım atıp Cenk Tosun'a yoğunlaştı. Siyah beyazlıların geniş golcü listesinde birçok isim bulunuyorSiyah beyazlılarda Josef de Souza, dün Instagram canlı yayınında Hulk yorumlarını yanıtladı. Tecrübeli futbolcu, yakın dostu için, "Hulk benim arkadaşım, gelmesini isterim ama onun menaceri değilim. Onu Beşiktaş'a çağırdım. Eminim gelirse bize güç katacaktır ama gelmezse de zaten güçlü bir takımız" sözlerini sarf etmişti.