Hulk'tan "Ben hazırım" paylaşımı geldi

Brezilyalı yıldız Hulk'un son sosyal medya paylaşımı büyük yankı uyandırdı.

, Fotoğraf; Instagram
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Hulk'tan 'Ben hazırım' paylaşımı geldi
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28 Ocak 2021 02:57
Beşiktaş'ın transferde 1 numaralı hedef ismi Hulk'tan ilgi çeken bir paylaşım geldi.

Brezilyalı yıldız kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ben hazırım" mesajını yayınladı. Başta Beşiktaş olmak üzere kendisine resmi teklif yapan kulüplerin kararını beklediği Hulk'un üst üste salon çalışması yaptığı Instagram hikaye paylaşımlarından sonra ben hazırım mesajını vermesi "gitmek istediği kulübe karar verdi" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Beşiktaş'ın yanı sıra Hulk'a ülkesinden Flamengo, Athletic Mineiro ile St. Etienne ve eski kulübü Porto'nun talip olduğu biliniyor.





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