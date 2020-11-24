Hulk yarışı kızışıyor! Beckham devrede

Yılbaşında Shanghai SIPG ile sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı Hulk'a bu kez David Beckham'ın sahibi olduğu MLS takımı Inter Miami'nin teklif yaptığı iddia edildi.



Çin'deki yıllık 20 milyon euro kazandığı sözleşmesi bittikten sonra ülkeden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hulk'a eski kulübü Zenit'in ardından Inter Miami'nin de sözleşme teklifi yaptığı belirtildi. Inter Miami'nin Hulk'a yaptığı teklifin detayları belli olmazken Zenit'in Brezilyalı isme yıllık 3 milyon euro teklif ettiği iddia edilmişti.



34 yaşındaki Brezilyalı yıldız Hulk, 2012 yılında Porto'dan Zenit'e 40 milyon euroya, 2015'da ise Zenit'ten Shanghai SIPG'ye 55 milyon euroya transfer olmuştu.



