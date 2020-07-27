Hulk: 'Türkiye'den teklif aldım'

Kariyerini Çin Ligi takımlarından Shanghai SIPG'de sürdüren Brezilyalı futbolcu Hulk, yaptığı açıklamada Türkiye de dahil olmak üzere 8 ülkeden teklif aldığını açıkladı.



Brezilya'da Palmeiras'tan teklif aldığını belirten Hulk; "Ocak'ta Brezilya'ya dönüp dönmeyeceğimi bilmiyorum. Eğer dönersem de en yüksek seviyede oynayacağım." dedi.



"TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIM"



Hulk, bunun dışında 7 ülkeden daha teklif aldığını açıkladı.



34 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada; "Türkiye, Portekiz, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya'dan teklif aldım. Aynı zamanda Çİnde'de teklif geldi." dedi.



Brezilyalı kanat oyuncusu, 2019 sezonunda Çin'de 37 maça çıkıp 17 gol ve 10 asist kaydetti.



