Hulk: "Türkiye'den teklif aldım"

Brezilyalı futbolcu Hulk, aralarında Türkiye de olmak üzere toplam 8 ülkeden teklif aldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Hulk: 'Türkiye'den teklif aldım'
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27 Temmuz 2020 21:41
Kariyerini Çin Ligi takımlarından Shanghai SIPG'de sürdüren Brezilyalı futbolcu Hulk, yaptığı açıklamada Türkiye de dahil olmak üzere 8 ülkeden teklif aldığını açıkladı.

Brezilya'da Palmeiras'tan teklif aldığını belirten Hulk; "Ocak'ta Brezilya'ya dönüp dönmeyeceğimi bilmiyorum. Eğer dönersem de en yüksek seviyede oynayacağım." dedi.

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIM"

Hulk, bunun dışında 7 ülkeden daha teklif aldığını açıkladı.

34 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada; "Türkiye, Portekiz, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya'dan teklif aldım. Aynı zamanda Çİnde'de teklif geldi." dedi.

Brezilyalı kanat oyuncusu, 2019 sezonunda Çin'de 37 maça çıkıp 17 gol ve 10 asist kaydetti.



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