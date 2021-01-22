Hulk transferinde Beşiktaş'ın rakibi Trabzonspor

Beşiktaş'a Ahmet Bulut tarafından önerilen Hulk, 1.5 yıllık sözleşme karşılığında 4.5 milyon Euro maaşın yanı sıra 200 bin Euro şampiyonluk primi; Avrupa'ya katılım, maç başı ve gol bonusları talep etmişti.



Beşiktaş ise yarım sezon için 1 milyon Euro, gelecek sezon için de 2 milyon Euro net maaş ve bonuslar içeren bir teklif sundu. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Hulk için Trabzonspor'un da devreye girdiği öğrenildi. Ayrıca 34 yaşındaki futbolcuyu eski kulübü Porto'nun istediği de biliniyor.



'BÜTÇEMİZE UYARSA TRANSFER EDERİZ'



Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da Hulk'a resmi teklifte bulunduklarını açıkladı. Kocadağ, "Bizim bütçemize uygun bir noktada olursa değerlerdireceğiz. Transferi hocamız Sergen Yalçın ile istişare ederek yürütüyoruz. Hulk ile menajeri aracılığla temasımız oldu" şeklinde konuştu.



