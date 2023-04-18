Hulk'tan performans ve transfer sözleri

Brezilyalı deneyimli golcü Hulk, verdiği röportajda kariyeri ve ve ilerleyen yaşına rağmen fiziksel performansıyla ilgili sorulan soruları yanıtladı.



Hulk 37 yaşına yaklaştığı günlerde performansını neye borçu olduğunun sorulması üzerine gece hayatını tamamen bıraktığını belirterek, "30 yaşıma geldikten sonra hayatımdaki en büyük değişiklik gece hayatını bırakmam oldu. Partilere katılıp kayıp bir gece yaşamak istemedim. Fiziğimi en üst seviyede tutmak için yemeğime ve uykuma çok dikkat ettim" sözlerini kullandı.



Geleceği ile ilgili kariyer planlamasının tamamen kendisine iyi bakmak üzerine olduğunu söyleyen Hulk, "Geleceğimle ilgili bugünkü fikrimi sorarsanız 'Atletico Mineiro'da emekli olacağım' derim. Yarın ne olur bunu bilemem. Ben, formasını giydiğim takımın sorumluluğunu biliyorum. Fiziksel ve taktiksel olarak iyi durumda olmak için kendime iyi bakmaya devam edeceğim" sözlerini kullandı.



Uzun yıllardır Türk futbolseverlerin de ilgiyle takip ettiği Hulk'a son olarak Adana Demirspor'un transfer teklifi yaptığı Başkan Murat Sancak tarafından açıklanmış ancak kulübünün kabul etmemesi nedeniyle imzalar atılmamıştı.



35'İNDEN SONRAKİ KARİYERİ PARMAK ISIRTTI



5 yıllık Çin macerası sonrası 2021 Şubat'ında Atletico Mineiro'ya transfer olan Hulk, beklenenin aksine gösterdiği performansla adeta parmak ısırttı.



2021'de Brezilya şampiyonluğunun yanı sıra Brezilya Kupası'nı da kazanmayı başaran Hulk, takımının Brezilya Süper Kupası'nı kaldırmasında da başrol oynadı.



Hulk ayrıca aynı yıl attığı 19 golle gol krallığı ünvanını da kazanarak sezonun en değerli oyuncusu seçildi.





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