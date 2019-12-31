Hulk Espanyol'a gidecek iddialarına yanıt! "Komik"

La Liga'nın mütevazı takımı Espanyol'un yetkilileri Hulk transferinin kendileri ile nasıl gündeme geldiğine anlam veremediklerini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Hulk Espanyol'a gidecek iddialarına yanıt! 'Komik'
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31 Aralık 2019 00:52
La Liga ekiplerinden Espanyol, Brezilyalı yıldız Hulk'u transfer edecekleri yönündeki iddialara 'imkansız' diyerek yanıtladı.

Basına açıklama yapan kulübün Sportif Direktörü Rufete, Hulk kalibresinde bir oyuncuyu alabilmelerinin kesinlikle mümkün olmadığını duyurdu. Transfer yapmadan önce takımı kurtarmak durumunda olduklarını söyleyen Rufete, "Komik olmayalım. Kulübü ligde tutmak için çabalarken böyle bir transfer iddiasının nereden çıktığını anlamak çok zor. Biz öncelikle elimizdeki kadronun kendisine olan güvenini yükseltmek için çabalıyoruz" sözlerini kullandı.

Çin Ligi'ne getirilen kısıtlamalar nedeniyle Asya'dan ayrılacağı konuşulan Hulk'un adı yakın zamanda La Liga'nın mütevazı takımlarından Espanyol ile anılmıştı.

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