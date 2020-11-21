Hulk eski takımı Zenit'le sözleşme görüşüyor

34 yaşındaki Brezilyalı yıldız Hulk'a eski takımı Zenit talip oldu. Çin'deki sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek olan Hulk, Çin'de yıllık 20 milyon euro kazanıyordu. Zenit'in teklifi yıllık 3 milyon euro olacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Hulk eski takımı Zenit'le sözleşme görüşüyor
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21 Kasım 2020 00:27
Çin'de Shanghai SIPG forması giyen Hulk sözleşmesini tamamladıktan sonra yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor.

31 Aralık'da sözleşmesi bitecek olan Hulk'a eski takımı Zenit'in talip olduğu ve bir sözleşme teklifi yaptığı iddia edildi. Çin'de yıllık 20 milyon euro kazanan Hulk'un alacağında büyük bir indirim yapmaya hazır olduğu ve Zenit'in yıllık 3 milyon euro üzerinden sözleşme görüşmelerinin sürdüğü belirtildi.

34 yaşındaki Brezilyalı yıldız Hulk, 2012 yılında Porto'dan Zenit'e 40 milyon euroya, 2015'da ise Zenit'ten Shanghai SIPG'ye 55 milyon euroya transfer olmuştu.



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