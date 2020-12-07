Hulk, ayrılığını resmen açıkladı: "Bugün geldim, bugün gidiyorum"

Dünyaca ünlü futbolcu Hulk, Shanghai SIPG'ten ayrıldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Hulk, ayrılığını resmen açıkladı: 'Bugün geldim, bugün gidiyorum'
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07 Aralık 2020 18:32
Brezilyalı golcü Hulk, Çin Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG'ten ayrıldığını açıkladı.

34 yaşındaki futbolcu, Asya Şampiyonlar Ligi'nde elendikleri maçın ardından paylaşım yaptı ve takımına teşekkür ederken, "Shanghai'ya bugün gelmiştim, aynı gün veda ediyorum. Harika bir sevgiyi arkamda bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEN DE TEKLİF ALDIM"

Hulk bir süre önce yaptığı açıklamada Türkiye'den kendisini isteyen kulüp olduğunu kaydederken, "Türkiye, Portekiz, İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya'dan teklif aldım. Aynı zamanda Çin'den de teklif geldi. Kararımı vereceğim" demişti.

Shanghai'ya 60 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan tecrübeli forvet, Çin'de 145 maça çıktı ve 76 kez ağları sarstı.



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