Hugo ve Peres'ten, Felipe'ye Trabzonspor çağrısı

Trabzonspor'da transfer çalışmalarının odak noktası daha çok stopere çevrilmiş durumda. Bu nedenle bir süredir ismi gündemde olan 33 yaşındaki tecrübeli stoper Felipe Augusto için resmi girişimler başladı.



Daha önce menajerler üzerinden yapılan görüşmelere yöneticiler de dahil oldu. Atletico Madrid ile kontratı sona eren ve uzatmak istediği Felipe, Trabzonspor forması giyen vatandaşları Bruno Peres ve Vitor Hugo'yu arayarak, takım hakkında bilgiler aldı.



BOL BONUSLU MUKAVELE ÖNERİLDİ



Her iki oyuncunun da Trabzonspor'dan övgüyle bahsettiği, ödemelerin zamanında yapılmasının yanı sıra kulübün profesyonel yapısının çok iyi olduğunu vurguladığı ifade edildi. Bordo-mavililer, tecrübeli stopere 3 yıllık sözleşmenin yanı sıra bol bonuslu bir mukavele önerdi. Felipe dışında Lyon forması giyen Jerome Boateng ile de temaslar devam ediyor.





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