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Hugo Rodallega'ya yeni kontrat yolda

Ünal Karaman'ın kendisine verdiği forma şansını iyi değerlendiren ve çıktığı 8 maçta 5 kez rakip fileleri havalandıran Hugo Rodallega'ya yeni sözleşme yolda...

Hugo Rodallega'ya yeni kontrat yolda
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10 Ekim 2018 07:41
Ünal Karaman'ın kendisine verdiği forma şansını iyi değerlendiren ve çıktığı 8 maçta 5 kez rakip fileleri havalandıran Hugo Rodallega'ya yeni sözleşme yolda...

Kolombiyalı futbolcunun performansından memnun olan ve m,li konuları göz önünde bulunduran Bordo- Mavili yönetim, devre arasında 33 yaşındaki oyuncuyla pazarlık masasına oturmayı planlıyor.

Senede 1.6 milyon Euro kazanan yıldız futbolcudan indirim isteyecek olan Ağaoğlu ve ekibi, teklifin kabul görmesi halinde Rodallega'ya 1+1 yıllık sözleşme önerecek.

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