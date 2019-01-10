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Hugo Rodallega'ya haciz oyunu

Trabzonspor'un Kolombiyalı yıldızı Hugo Rodallega dolandırıcıların kurbanı oldu. Sahte haciz oyunuyla banka hesaplarından 2 milyon 500 bin lirası alınmak istenen golcü futbolcunun parası avukatlarının yardımıyla son anda kurtarıldı.

Hugo Rodallega'ya haciz oyunu
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10 Ocak 2019 11:03
Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Hugo Rodellaga dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Bordo mavililerin Antalya'daki devre arası kampında büyük bir şok yaşayan yıldız futbolcu bu sabah saatlerinden İstanbul'a gelerek avukatları aracılığıyla Çağlayan Adliyesi'nde savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Türkiye'de oynayan bazı yabancı futbolcuların da banka hesaplarını ele geçiren dolandırıcılar için Rodallega ve avukatlarının şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı.

TRTSpor'da Rodallega ile birlikte canlı yayına katılan yıldız futbolcunun avukatı yaptığı açıklamada, 'Pazartesi günü İcra Hukuk mahkemesinde tedbir kararı aldık dosyayı durdurduk. Kuaför dükkanına tebligat göndermek suretiyle, hiçbir resmi alacak yokken haciz yapılmış. 50-100 bin TL yerinden oynarken bir banka memuru haberdar eder hesap sahibini, milyonların üzerinde bir rakam icra mahkemesine gelirken banka memur ya da yöneticisi haber dahi etmiyor. O kadar çok şey birleşmiş ki Rodallega'nın adresiyle alakası olmayan bir tebligat zamanında engel olamasak paralar ucup gidecekti. Bir çeteyle karşı karşıyayız. Baktık ki başka bir futbolcular da var. Maalesef bir futbolcunun parası çekilmiş. Kıl payı kurtardık" dedi.

Rodallega'nın diğer avukatı Emin Özkurt ise, 'Rodallega'nın yaklaşık 2,5 milyon euro parasını hesabından çıktığı anda durdurduk. Benzer durumda yabancı futbolcular olduğunu gördük. Türkiye'de bulunan yabancı futbolculara karşı yürütülen organize bir işlem. Toplamda 15-20 milyon lira civarında bir miktardan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

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