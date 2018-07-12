Dış transferde şimdiye kadar Kayserispor'dan Güray, Gençlerbirliği'nden Elvis Manu ve Osmanlıspor'dan Vrsajevic'e imza attıran Akhisar'da gündem Hugo Rodallega...Yeşil- Siyahlılar'da başkan Hüseyin Eryüksel, Rodallega'nın Trabzonspor'un sözleşmeli futbolcusu olduğunu, bu nedenle transfer için Bordo-Mavili takımla görüşeceklerini söyledi.Öte yandan Süper Lig'in yeni takımı Erzurumspor'un da Hugo Rodallega için devrede olduğu öne sürüldü.