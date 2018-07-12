Dış transferde şimdiye kadar Kayserispor'dan Güray, Gençlerbirliği'nden Elvis Manu ve Osmanlıspor'dan Vrsajevic'e imza attıran Akhisar'da gündem Hugo Rodallega...
Yeşil- Siyahlılar'da başkan Hüseyin Eryüksel, Rodallega'nın Trabzonspor'un sözleşmeli futbolcusu olduğunu, bu nedenle transfer için Bordo-Mavili takımla görüşeceklerini söyledi.
Öte yandan Süper Lig'in yeni takımı Erzurumspor'un da Hugo Rodallega için devrede olduğu öne sürüldü.
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Yeşil- Siyahlılar'da başkan Hüseyin Eryüksel, Rodallega'nın Trabzonspor'un sözleşmeli futbolcusu olduğunu, bu nedenle transfer için Bordo-Mavili takımla görüşeceklerini söyledi.
Öte yandan Süper Lig'in yeni takımı Erzurumspor'un da Hugo Rodallega için devrede olduğu öne sürüldü.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın