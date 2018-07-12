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"Hugo Rodallega'nın transferini görüşeceğiz"

Spor Toto Süper Lig takımlarından Akhisarspor, bonservisi Trabzonspor'da olan eski golcüsü Hugo Rodallega için teklif yapma kararı aldı.

'Hugo Rodallega'nın transferini görüşeceğiz'
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12 Temmuz 2018 12:11
Dış transferde şimdiye kadar Kayserispor'dan Güray, Gençlerbirliği'nden Elvis Manu ve Osmanlıspor'dan Vrsajevic'e imza attıran Akhisar'da gündem Hugo Rodallega...

Yeşil- Siyahlılar'da başkan Hüseyin Eryüksel, Rodallega'nın Trabzonspor'un sözleşmeli futbolcusu olduğunu, bu nedenle transfer için Bordo-Mavili takımla görüşeceklerini söyledi.

Öte yandan Süper Lig'in yeni takımı Erzurumspor'un da Hugo Rodallega için devrede olduğu öne sürüldü.

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