un golcü futbolcusu, ayrılık için flaş açıklamalarında bulundu ve devre arasında transfer olabileceğinin mesajını verdi.Kolombiya basınına konuşan golcü oyuncu, America de Cali'den teklif aldığını belirtirken Kolombiya'ya dönmeyi düşündüğü söyledi.33 yaşındaki forvet, ''America de Cali'den teklif aldım. Başkan Tulio, bana mesaj attı. America de Cali'de oynama hayalim var. Şu an Trabzonspor ile sözleşmem var. Aralık ayında bonservisimi öderlerse Trabzonspor'dan ayrılabilirim. Ancak Bay Tulio, bonservisimi ödeyecek paralarının olmadığını söyledi. Sözleşmem bitince ne olacak bilmiyorum. Profesyonel bir oyuncuyum ve benimle ilgilenen takımlarla konuşabilirim.'' dedi.Trabzonspor ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Rodallega, ''Dediğim gibi Güney Amerika'da oynama hayalim var. Ama sözleşmem bitmeden ayrılmam zor gibi gözüküyor. Çünkü bu parayı kimsenin vereceğini sanmıyorum. Avrupa'dan takımların da vereceğini sanmıyorum.'' şeklinde konuştu.