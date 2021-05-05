Hugo Rodallega'ya 1. Lig'den iki talip

Denizlispor ile küme düşen Hugo Rodallega'ya Manisa FK ve Eyüpspor talip oldu.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Hugo Rodallega'ya 1. Lig'den iki talip
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05 Mayıs 2021 12:37
Türk futbol tarihinde 39 yıl sonra namağlup şampiyon olarak 2. Lig'den 1. Lig'e çıkmayı başaran Manisa Futbol Kulübü'nde yönetim kolları sıvadı.

Siyah-beyazlı kurmayların listesinde son olarak Süper Lig'de Denizlispor'da forma giyen Hugo Rodallega'nın olduğu öğrenildi.

Denizlispor ile küme düşme acısı yaşayan Kolombiyalı forvet ile Manisa ekibinin kurmaylarının temasa geçtiği öğrenildi. Deneyimli oyuncu için 1. Lig'in yeni temsilcisi Eyüpspor'un da devrede olduğu bildirildi.

Uzun yıllardır Türkiye'de top koşturan 35 yaşındaki forvet oyuncusu, Süper Lig'de 188 maçta rakip fileleri 69 kez havalandırdı ve 11 golün pasını verdi.

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