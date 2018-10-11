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Hugo Rodallega: "Türkiye hakkında yanılıyorlar"

Hugo Rodallega "Milli takıma neden çağrılmadığımı kendi kendime soruyorum. Çok çalışıyorum ve formdayım. Belki de beni takip etmiyorlar." dedi.

Kaynak: Sabah
Hugo Rodallega: 'Türkiye hakkında yanılıyorlar'
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11 Ekim 2018 09:49
Trabzonspor'da bu sezon attığı goller ve sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega, milli takıma çağrılmamasına tepki gösterdi.

Ülke basınına konuşan 33 yaşındaki futbolcu, "Milli takıma neden çağrılmadığımı kendi kendime soruyorum. Bana bağlı bir şey değil. Milli takıma kimlerin alınacağını teknik direktör belirler. Ancak ben de çok çalışıyorum. Formda olduğumu düşünüyorum. Neden beni aramıyorlar anlayamıyorum" dedi.

"Milli takım teknik heyeti, Türkiye'yi takip etmiyor olabilir mi?" sorusuna "Belki de" karşılığını veren Rodallega, "Belki de antrenörler Türkiye'nin kolay bir lig olduğunu zannediyorlar ama çok yanılıyorlar" diye konuştu.

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