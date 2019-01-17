Hugo Rodallega: 'Özellikle ilk yarıda...'

Trabzonspor'un Kolombiyalı forvet oyuncusu Hugo Rodallega, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan ve 2-1 kazanılan Balıkesir Baltok maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Bordo - mavililere galibiyeti getiren golü atan Hugo Rodallega, "Öncelikle ilk yarıda iyi oynadık. Rakip kaleci maçın kaderini değiştirdi. Son dakikalarda attığımız gol iyi oldu. Sonrasında hemen ikinci yarının başında golü buldular. Onlar da iyi oynadı, tebrik etmek gerekir. Takımımızın kazanması önemli. Kimin gol attığı önemli değil. Hafta sonu çok önemli bir maçımız var, artık ona odaklanıp hazırlanacağız" diye konuştu.
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Bordo - mavililere galibiyeti getiren golü atan Hugo Rodallega, "Öncelikle ilk yarıda iyi oynadık. Rakip kaleci maçın kaderini değiştirdi. Son dakikalarda attığımız gol iyi oldu. Sonrasında hemen ikinci yarının başında golü buldular. Onlar da iyi oynadı, tebrik etmek gerekir. Takımımızın kazanması önemli. Kimin gol attığı önemli değil. Hafta sonu çok önemli bir maçımız var, artık ona odaklanıp hazırlanacağız" diye konuştu.
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