Hugo Rodallega: 'Falcao, Galatasaray'da kalsın istiyorum'

HAYALİNDEKİ TAKIMI AÇIKLADI

Denizlispor'un tecrübeli yıldızı, ESPN'e verdiği röportajda Galatasaray'da oynayan vatandaşıiçin konuştu.Falcao'nun Galatasaray'da kalmasını istediğini belirten Rodallega, "Falcao için sakatlıklar nedeniyle karmaşık bir yıl oldu ancak o bir savaşçı. Şu anda sakin, mutlu, onun Türkiye'de kalmasını ve başarılı olmasını istiyorum." dedi.Kolombiya'da dönmek istediği takımı da açıklayan tecrübeli golcü, "America de Cali taraftarıyım. Bir gün babamın o forma altında oynarken beni görmesini hayal ediyorum. Eğer şans gelirse, America için oynamak istiyorum. 6 ay, 1 yıl fark etmez, o formayı giymeliyim." ifadelerini kullandı.2009'dan bu yana Denizlispor forması giyen Rodallega'nın sözleşmesi bu sezon bitiyor. 35 yaşındaki futbolcu bu sezon 32 maçta 14 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.