Hugo Rodallega: 'Çıkışımızı sürdüreceğiz'

Son haftalarda sahalarda fırtına gibi esen ve 8 maçta attığı 5 gollebüyük katkı sağlayan, kendi adına bir dönüşüm geçirdiğini söyledi.Takıma geldiği günle bugün arasında ciddi bir fark olduğunu belirten Kolombiyalı golcü, "Kendimi tam anlamıyla bu takıma ait hissediyorum. Aile gibiyiz. Yakaladığımız çıkışı sürdüreceğiz. Hocam takım içinde daha fazla sorumluluk almamı istiyor. Bu konuda elimden geleni yapacağım" dedi.Bu arada Rodallega, Nwakaeme ile katıldığı reklam çekiminde de taraftarların ilgi odağı oldu. Nwakaeme ise uyum sürecini en kısa zamanda atlatmak istediğini ifade ederek, "Takımın önemli bir parçası olacağım" sözünü verdi.Trabzonspor, 2010-11 sezonu sonunda yaşanan şike iddiaları süreci kapsamında CAS'a yaptığı başvuru neticesinde duruşma tarihi aldı.FIFA Disiplin Komitesi Başkanı'nın bordomavili kulübün başvuru dosyasını reddetmesinin ardından yeni bir girişimde bulunan yönetim, geçtiğimiz aylarda CAS'a başvurmuştu. Bu başvuruyu değerlendiren CAS yetkilileri, 15 Aralık 2018 tarihi için Trabzonspor'a duruşma günü verdi.