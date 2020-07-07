Hugo Rodallega: "Bizim için umut verici"

Denizlispor'un golcüsü Hugo Rodallega, Başakşehir maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com
Hugo Rodallega: 'Bizim için umut verici'
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07 Temmuz 2020 23:32
Denizlispor'un golcüsü Hugo Rodallega, Başakşehir'e deplasmanda 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kolombiyalı yıldız, "Kaçırdığım bir pozisyon var, çok hızlı gelişti, kaleci önümü kapattı. Takımımızın mücadelesi ön plandaydı. İyi iş çıkardık, kaybettiğimiz için üzgünüz. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Kaçırdığımız pozisyonlar var, bu mücadele bizim için umut verici oldu. Golü atan takım her zaman rüzgarı arkasına alır, rakip de gol atmaya çalışır, açılır. Bu bize farklı pozisyonlar da yaratabilirdi. Bu maçı burada noktalayıp, önemli maçlara konsantre olmalıyız." dedi.



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