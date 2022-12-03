Hugo Lloris: 'Rekoru düşünmüyorum'

2022 Katar Dünya Kupası'nın son 16 turunda Polonya ile karşılaşacak Fransa'da takımın kaptanı Hugo Lloris açıklamalarda bulundu.



Polonya karşılaşmasında forma giymesi durumunda, milli takımda en çok forma giyen isim Lilian Thuram (142) maç sayısını eşitleyecek olan Lloris, "Bunu düşünmüyorum. Tabii ki gurur duyuyorum ama son 16 turu öncesi bu benim için ikinci planda. Benim için Dünya Kupası önce geliyor. Tüm enerjimi bu maça vermek istiyorum. Rekor konusu turnuva bittiğinde değer vereceğim bir şey ve umarım turnuva bizim için en iyi şekilde biter" dedi.



Fransa, Polonya ile son 16 turunda 4 Aralık Pazar günü saat 18.00'de karşı karşıya gelecek.



