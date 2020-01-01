Hugo Lloris: 'Mbappe'yi eleştirmenin anlamı yok'

Fransa'nın file bekçisi Hugo Lloris, İsviçre maçının ardından yaptığı değerlendirmede son penaltıyı kaçıran Kylian Mbappe'ye yüklenilmemesi gerektiğini söyledi.



Lloris maç sonu açıklamasında, "Tüm gücümüzü sahada gösterdik. Acı verici... Penaltı atışları biraz piyango gibi ama 3-1 önde olmamız pişmanlık yaşatıyor." diye konuştu.



Mbappe'nin eleştirilmemesi gerektiğini söyleyen Lloris, "Birlikte kazanır ve birlikte kaybederiz. Kimseyi parmakla göstermeye gerek yok. Sakatlıklarımız da oldu ama mazeretimiz yok" diyerek açıklamalarını noktaladı.



