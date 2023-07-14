Hugo Lloris kampa alınmadı

Gelecek sezon çalışmaları için Asya Turu'na katılacak olan Tottenham'da efsane kaleci Hugo Lloris kamp kadrosuna alınmadı.



Tottenham'dan ayrılmak istediğini açıklayan Hugo Lloris'in bu gelişmeyle birlikte takımda kalmayacağı kesinleşmiş oldu



TAKIM İZİN VERDİ



Fabrizio Romano'nun haberine göre 36 yaşındaki Fransız kaleci Hugo Lloris'in kendisine yeni kulüp bulmak için yönetimden izin istediği ve Tottenham yönetiminin de yıldız oyuncuya izin verdiği söylendi.



447 MAÇA ÇIKTI



Tottenham formasıyla 10 sezonda toplamda 447 resmi maça çıkan Hugo Lloris bu karşılaşmalarda 508 gol yerken, 151 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.



