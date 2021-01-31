Hugo: 'Bir gözüm görüyorken attığım için şükrettim'

Trabzonspor'un savunmacısı Vitor Hugo, 1 gol attığı Beşiktaş maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.



Hugo maç sonunda; "Gerçekten çok mutluyuz. Tüm takım herkes maçın tamamında savaştı. İnanılmaz bir mücadele ettik. Tanrıya şükürler, kazandık. Bu savaşçı ruhu her maçta gösteriyoruz. Herkes elinden gelen her şeyi veriyor. İçeride çok mutluyduk!" dedi.



Tecrübeli savunmacı sözlerinin devamında; "Golden sonra tanrıya şükrettim. Bir gözüm görüyordu sadece ve daha zayıf olan ayağımla attım. Gol sonrası sevincim, tanrıya olan şükürlerimi gösteriyordu." diyerek devam etti.