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Hugo Almeida, Portekiz 2. Ligi'ne transfer oldu!

Portekiz 2. Lig ekibi Academica, Hugo Almeida'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Hugo Almeida, Portekiz 2. Ligi'ne transfer oldu!
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17 Temmuz 2018 01:16
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Portekizli forvet Hugo Almeida, ülkesine geri döndü.

Geçen sezonu Hajduk Split'te tamamlayan 34 yaşındaki forvet, Portekiz 2. Ligi'ne transfer oldu.

Portekiz 2. Lig ekibi Academica, Hugo Almeida'yı transfer ettiğini duyurdu. Bu transferle birlikte Almeida, 2007 yılından sonra ilk kez Portekiz'de forma giyecek.

Academica, geçen sezon Portekiz 2. Ligi'nde 38 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik, 13 mağlubiyetle 63 puan toplayarak ligi 4. sırada bitirdi.



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