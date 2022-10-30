Hugo Almeida'dan Beşiktaş'a yakın takip

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Hugo Almeida, Ümraniyespor karşılaşmasını tribünden takip etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Hugo Almeida'dan Beşiktaş'a yakın takip
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30 Ekim 2022 17:32
Beşiktaş'ın sahasında Ümraniyespor ile oynadığı mücadeleyi sürpriz bir isim de yakından takip etti.

Futbolculuğu döneminde 2011-2014 yılları arasında siyah-beyazlı formayı terleten Hugo Almeida karşılaşmayı tribünden izledi.

38 yaşındaki Portekizli futbol adamı, şu anda İran'ın Sepahan takımında yardımcı antrenör olarak görev alıyor.

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