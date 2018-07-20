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Hugo Almeida: ''Çok teklif aldım ama 2. Lig'i seçtim''

Portekiz 2. Lig takımı Academica'ya transfer olan Beşiktaş'ın eski forveti Hugo Almeida, transferi hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Hugo Almeida: ''Çok teklif aldım ama 2. Lig'i seçtim''
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20 Temmuz 2018 16:08
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra her sene kulüp değiştiren ve son olarak Portekiz 2. Lig ekibi Adademica'ya transfer olan 34 yaşındaki forvet Hugo Almeida, transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

''TERCİHİM ŞAŞIRTABİLİR AMA MUTLUYUM''

Kariyerine Portekiz 2. Ligi'nde devam edecek olan Almeida, ''Portekiz'e dönmek istedim. Academica, 2. Lig'de olmasına rağmen tarihi geniş bir kulüp. Aileme ve çocuklarıma yakın olmak istedim. Bu tercihim bir çok kişiyi şaşırtmış olabilir ama kararımdan mutluyum. Yurt dışından çok teklif aldım ama evimi seçtim.'' şeklinde konuştu.

Portekizli futbolcu, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Cesena, Kuban, Anji, Hannover, AEK ve Hajduk Split takımlarında forma giymişti.

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