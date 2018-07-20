Hugo Almeida: ''Çok teklif aldım ama 2. Lig'i seçtim''

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra her sene kulüp değiştiren ve son olarak Portekiz 2. Lig ekibi'ya transfer olan 34 yaşındaki forvet, transferi hakkında açıklamalarda bulundu.Kariyerine Portekiz 2. Ligi'nde devam edecek olan Almeida, ''Portekiz'e dönmek istedim. Academica, 2. Lig'de olmasına rağmen tarihi geniş bir kulüp. Aileme ve çocuklarıma yakın olmak istedim. Bu tercihim bir çok kişiyi şaşırtmış olabilir ama kararımdan mutluyum. Yurt dışından çok teklif aldım ama evimi seçtim.'' şeklinde konuştu.Portekizli futbolcu, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Cesena, Kuban, Anji, Hannover, AEK ve Hajduk Split takımlarında forma giymişti.