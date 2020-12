Hughes: "LeBron, gençken büyük bir Iverson hayranıydı"

Eski NBA oyuncusu Larry Hughes, eski takım arkadaşı LeBron James'in büyük bir Allen Iverson hayranı olduğunu söyledi.



Hughes'a göre, şu anki Los Angeles Lakers süperstarı LeBron, NBA kariyerinin başlarında Iverson'ın büyük bir hayranıydı.



Hughes, genç LeBron'un kendisiyle Philadelphia 76ers'da oynayan Iverson hakkında her şeyi bilmek istediğini açıkladı.



Hughes, Michael Jordan'la da oynamasına rağmen James, Chicago Bulls efsanesini şahsen tanıdığı için, onu daha az merak ediyordu:



"Iverson'ın büyük bir hayranıydı. Allen hakkında her şeyi bilmek isterdi. MJ'e olan merakı o zamanlar biraz farklıydı çünkü Michael ile bir ilişkisi olduğu için çok fazla sorusu olmazdı. Ama her zaman Iverson'ın o boyla (1.83) nasıl o şekilde oynayabildiğini sorardı. Soyunma odasında nasıl biri olduğunu falan..."