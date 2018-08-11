Huddersfield Chelsea maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda?



HUDDERSFIELD-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | İngiltere Premier Ligi'nde heyecan başladı. Ligin ilk haftasında oynanacak Huddersfield-Chelsea maçı naklen yayınlanacak.



11 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak maç S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.



Huddersfield-Chelsea maçı 11 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'dan itibaren S Sport ekranlarından futbolseverler ile buluşacak.

İngiltere Premier Lig'de 2018-2019 sezonu 10 Ağustos Cuma günü Manchester United ile Leicester City arasında oynanacak maçla başlayacak.İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetiminde geçen sezonu birçok alanda rekor kırarak şampiyon tamamlayan Manchester City, ilk hafta deplasmanda Arsenal'a konuk olacak.Manchester ekibinin başında üçüncü sezonuna giren Guardiola, başkent temsilcisiyle oynadıkları 4 lig maçında bir beraberlik alırken, yenilgi yüzü görmedi.Sezonun ilk derbi maçına başkent Londra ev sahipliği yapacak. Chelsea, ligin ikinci haftasında Kuzey Londra temsilcisi Arsenal'ı Stamford Bridge Stadı'nda ağırlayacak.Futbolseverlerin rekabetlerini merakla takip ettiği iki teknik adam Pep Guardiola ile Jose Mourinho arasındaki lig randevusu ise kasım ayında gerçekleşecek. Manchester City, şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden Manchester United'ı 11 Kasım'da sahasında ağırlayacak.Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea, 740 gün Londra ekibinde görev yapan Antonio Conte ile yollarını ayırmasının ardından takımı bir başka İtalyan Maurizio Sarri'ye emanet etti.İlk sezonunda şampiyonluğu, ikinci sezonunda Federasyon Kupası'nı kazanan Conte sonrasında takımın iskeletini bozmayan yeni teknik direktör Sarri, Napoli'de geçen sezon 39 maçta forma verdiği 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Jorginho'yu beraberinde Londra'ya getirdi.Chelsea, transferin son gününde bir kaleci için ödenen rekor bonservis bedeliyle İspanyol Kepa Arrizabalaga'yı kadrosuna kattı.Başkent temsilcisi, Athletic Bilbao'nun 23 yaşındaki kalecisi Kepa'yı 80 milyon bonservis bedeliyle 7 yıllığına renklerine bağladı.Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois'nın Real Madrid'e gitmesine izin veren Chelsea, İspanyol ekibinde forma giyen Hırvat orta saha oyuncusu Mateo Kovacic'i kiraladı.Sarri yönetiminde ilk ciddi sınavını son şampiyon Manchester City karşısında Community Shield karşısında veren Chelsea, Wembley Stadı'ndaki mücadeleyi Arjantinli yıldız Sergio Agüero'nun golleriyle 2-0 kaybetti.Alman teknik adam Jürgen Klopp ile geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısını gösteren Liverpool, Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker'i renklerine bağladı.Roma'nın kalesini koruyan Becker için 72 milyon avro veren Liverpool temsilcisi, geçen sezona göre transfer döneminin daha az hareketli geçtiği Premier Lig'de kadrosunu güçlendirmek için kesenin ağzını açmaktan çekinmedi.Liverpool'da geçen sezon görev yapan Alman kaleci Loris Karius, Real Madrid ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi finalinde yediği goller nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.Klopp ile 28 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Liverpool, geçen yıl da 79 milyon avroluk rekor bonservis bedeliyle Southampton'dan Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk'i almıştı.Liverpool, 15 Eylül'den itibaren üç hafta içinde Tottenham, Chelsea ve Manchester City ile karşılaşacak.Premier Lig'de üç, Federasyon Kupası'nda 7 kez şampiyonluk kazanan Arsene Wenger'in görevinden ayrılmasının ardından Arsenal, 22 yıl sonra ilk kez farklı bir teknik adamla başarı kovalayacak.İspanyol temsilcisi Sevilla ile üç yıl üst üste UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan, bir sonraki durağı Paris Saint-Germain'deki iki sezonunda ise lig, Fransa Kupası, Lig Kupası ve Fransa Süper Kupası şampiyonlukları yaşayan Unai Emery, zorlu Premier Lig kariyerinde Arsenal taraftarlarının 14 yıllık şampiyonluk özlemine son vermeye çalışacak.Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in bu sezon 10 numaralı formayı giyeceği Arsenal, sezonu zorlu bir fikstürle başlayacak. İlk hafta sahasında Manchester City'yi ağırlayacak Arsenal, üst üste oynayacağı iki Londra derbisinde Chelsea ve West Ham United ile puan mücadelesi verecek.Şampiyonlukla tamamladığı geçen sezon öncesinde 6 futbolcu için yaklaşık 250 milyon sterlin bonservis ödeyen Manchester City, bu yıl daha durgun bir transfer dönemi geçirdi.Pep Guardiola ile yine şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Manchester temsilcisi, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Riyad Mahrez'i 60 milyon sterlin bonservisle renklerine bağlarken, Paris Saint-Germain'den Claudio Gomes, PEC Zwolle'den de Philippe Sandler ile sözleşme imzaladı.Geçen sezon ligde 30, kupada 18 maçta forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın, bu sezon da takımının en önemli kozlarından biri olması bekleniyor.İngiltere Premier Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 20 kezle Manchester United oldu.Liverpool'un 18 şampiyonluğunun bulunduğu İngiltere'de, Arsenal 13, milli futbolcu Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton 9, Aston Villa 7, Sunderland ve Chelsea 6, Manchester City ise 5 kez mutlu sona ulaştı.10 Ağustos Cuma: Manchester United- Leicester City,11 Ağustos Cumartesi: Newcastle United-Tottenham, Bournemouth-Cardiff City, Fulham-Crystal Palace, Huddersfield Town-Chelsea, Watford-Brighton Hove Albion, Wolverhampton Wanderers-Everton,12 Ağustos Pazar: Liverpool-West Ham United, Southampton-Burnley, Arsenal-Manchester City.r Leverkusen sıralan