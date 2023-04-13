HÜDA PAR seçim vaatleri 2023

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında 14 Mayıs seçimlerine dair vizyon belgesini açıkladı. İşte HÜDA PAR seçim vaatleri...Yeni anayasa çağrısı yapan Şahin,ifade etti." için mücadele ettiklerini söyleyen Şahin, Kürt meselesinin adalet temelinde çözülmesi gerektiğine işaret etti.Şahin,ifadelerini kullandı.Karma eğitim zorunlu olmaktan çıkarılacak, zina suç sayılacak"Herkesin can, mal, din, akıl ve nesil emniyetini güvence altına almak,Başörtüsünün ve tesettürün anayasal güvenceye kavuşması,Ailenin sapkın anlayışlara karşı korunup günlendirilmesi,Hukuku olmayan ve bu sebeple sözde kalan Türk-Kürt kardeşliğinin adalet temelinde dil, kimlik ve bölgesel kalkınmışlık farkının ortadan kaldırılması suretiyle gerçek anlamda tesis edilmesi,Faize dayalı kapitalist ekonomi modelinin terk edilmesi,İsraf, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele edilmesi,Gençlerin inançlı, ahlaklı eğitimli ve iş sahibi olması,Yeni nesillere bilgi ve becerinin yanında ahlak eğitiminin de verilmesi,Karma eğitimin zorunlu olmaktan çıkarılması,Kadının çalışma şartlarının fıtratına ve insan haysiyetine uygun hale getirilmesi,Yuvaları dağıtan evlilik dışı ilişkilerin, nikâhsız birlikteliklerin ve zinanın yeniden suç sayılması,Sapıklığın propagandasının suç kapsamına alınarak yeni nesillerin zararlı akımlardan korunması,6284 Sayılı Kanun'un değiştirilmesi ve süresiz nafaka uygulamasına son verilmesi,Genel ahlaka ve aile yapısına aykırı yayınlara karşı toplumu korumak."