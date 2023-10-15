Hubert Hurkacz Şanghay Masters'ta şampiyon oldu

Dünya 17 numarası Polonyalı tenisçi Hubert Hurkacz, Şanghay Masters'ta şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hubert Hurkacz Şanghay Masters'ta şampiyon oldu
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15 Ekim 2023 17:29
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 serisi turnuvası Şanghay Masters'ın finalinde Hubert Hurkacz, Andrey Rublev'i yenerek şampiyon oldu.

Tek erkeklerde dünya 17 numarası 26 yaşındaki Polonyalı tenisçi, dünya 7 numarası Rublev'i 6-3, 3-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup ederek Şanghay Masters'ta zafere ulaştı.

Hubert Hurkacz aldığı bu zaferle beraber toplamda 7 kez şampiyonluğa erişmiş oldu.

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