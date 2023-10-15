Hubert Hurkacz Şanghay Masters'ta şampiyon oldu

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 serisi turnuvası Şanghay Masters'ın finalinde Hubert Hurkacz, Andrey Rublev'i yenerek şampiyon oldu.



Tek erkeklerde dünya 17 numarası 26 yaşındaki Polonyalı tenisçi, dünya 7 numarası Rublev'i 6-3, 3-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup ederek Şanghay Masters'ta zafere ulaştı.



Hubert Hurkacz aldığı bu zaferle beraber toplamda 7 kez şampiyonluğa erişmiş oldu.



