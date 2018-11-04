Höwedes: 'Şampiyonlar Ligi'nde şanssızız'

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova'da Benedikt Höwedes açıklamalarda bulundu.
İşte Benedikt Höwedes'in değerlendirmesi;
"Ligde üst üste 5 maç kazandık. Harika bir ruh halindeyiz. Poto ile maç çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde şanssız olduğumuzu düşünüyorum. İyi oynuyoruz, daha fazalsını hak ediyoruz ancak sonuç olarak puanımız yok"
"DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ
"Gruptaki durumları değiştirmek için büyük bir isteğimiz var. Porto'ya karşı sahada her şeyi yapacağız. Umarım 3 puan kazanırız"
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İşte Benedikt Höwedes'in değerlendirmesi;
"Ligde üst üste 5 maç kazandık. Harika bir ruh halindeyiz. Poto ile maç çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde şanssız olduğumuzu düşünüyorum. İyi oynuyoruz, daha fazalsını hak ediyoruz ancak sonuç olarak puanımız yok"
"DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ
"Gruptaki durumları değiştirmek için büyük bir isteğimiz var. Porto'ya karşı sahada her şeyi yapacağız. Umarım 3 puan kazanırız"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın