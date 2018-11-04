Höwedes: 'Şampiyonlar Ligi'nde şanssızız'

Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova'daaçıklamalarda bulundu."Ligde üst üste 5 maç kazandık. Harika bir ruh halindeyiz. Poto ile maç çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde şanssız olduğumuzu düşünüyorum. İyi oynuyoruz, daha fazalsını hak ediyoruz ancak sonuç olarak puanımız yok""Gruptaki durumları değiştirmek için büyük bir isteğimiz var. Porto'ya karşı sahada her şeyi yapacağız. Umarım 3 puan kazanırız"