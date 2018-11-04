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Höwedes: "Şampiyonlar Ligi'nde şanssızız"

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Lokomotiv Moskova'nın tecrübeli oyuncusu Benedikt Höwedes, ilk 3 maçta şanssız olduklarını vurguladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Höwedes: 'Şampiyonlar Ligi'nde şanssızız'
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04 Kasım 2018 02:27
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova'da Benedikt Höwedes açıklamalarda bulundu.

İşte Benedikt Höwedes'in değerlendirmesi;

"Ligde üst üste 5 maç kazandık. Harika bir ruh halindeyiz. Poto ile maç çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde şanssız olduğumuzu düşünüyorum. İyi oynuyoruz, daha fazalsını hak ediyoruz ancak sonuç olarak puanımız yok"

"DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ

"Gruptaki durumları değiştirmek için büyük bir isteğimiz var. Porto'ya karşı sahada her şeyi yapacağız. Umarım 3 puan kazanırız"

 

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