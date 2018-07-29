SCHALKE'NİN KAMP KADROSUNA ALINMADI

Galatasaray ile adı anılan Benedikt Höwedes için Lokomotiv Moskova'nın da devreye girdiği belirtildi.Bild gazetesinde yer alan haberde; Lokomotiv Moskova'nın Schalke 04'ün kadroda düşünmediği yıldız stoper için 5 milyon Euro bonservis önerdiği, oyuncuya ise 4 milyon Euro yıllık maaş teklif ettiği yazıldı. Höwedes'in Lokomotiv Moskova ile görüşmeye başladığı ancak şu an için verilmiş bir kararın olmadığı kaydedildi.Schalke 04 Sportif Direktörü Christian Heidel ise 28 Temmuz'd ayaptığı açıklamada, "Hem kulüp olarak biz hem de Benedikt Höwedes takım değiştirmesinin iyi olduğunu düşünüyoruz." diyerek oyuncunun transfer olacağını açıklamıştı.Galatasaray'ın görüşmelerini sürdürdüğü Benedikt Höwedes, Schalke'nin kamp kadrosuna dahil edilmedi. Avusturya'ya kamp çalışmaları için gidecek olan Schalke'de kadroya alınmayan Höwedes, bireysel çalışmalarını Almanya'da sürdürecek.