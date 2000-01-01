Howard, yılanıyla ilgilenen kadınlara ödeme yapmamış!

Philadelphia 76ers'ın pivotu Dwight Howard'ın, beslediği 90 kiloluk yılanıyla ilgilenen iki kadına ödeme yapmaktan kaçınmaya çalıştığı açıklandı.



Rapora göre, Armica Nabaa ve Kamisha Shelman isimli iki kadının, Howard tarafından Ocak ayında işten çıkarıldıktan sonra, yılan koleksiyonuna baktıkları için ödenmesi gereken fakat ödenmemiş olan minimum 50 bin dolarlık bir maaş talebinde bulundukları bildirildi. Bu rapor, Nabaa'nın Howard'ın geçtiğimiz sezon Los Angeles Lakers'la 2.56 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamasına yardım ettiğini söylemesinin ardından geldi.



TMZ'ye göre, Nabaa ve Shelman, ticari ve idari işler yapacakları izlenimi altında Aralık 2018'de işe alınmışlardı. Ancak kadınlar davada Howard'ın uşağını, hizmetçisini ve bahçıvanını işten çıkardıktan sonra kendilerine daha fazla sorumluluk yüklediğini iddia ettiler.



Rapora göre Howard'ın "çok sayıda büyük yılanı" olduğu ve bunlardan birinin "Kleopatra" isimli, 8 metreye kadar uzayabilen 90 kiloluk bir yılan olduğu belirtildi.



35 yaşındaki Howard, geçtiğimiz sezon Lakers ile NBA şampiyonluğunu kazandıktan sonra 76ers ile tek yıllığı 2.6 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.



