Howard ve Rondo, sezonun iptalini istemişler!

Los Angeles Times'tan Tania Ganguli ve Broderick Turner'ın açıklamasına göre, Los Angeles Lakers oyuncuları Dwight Howard ve Rajon Rondo'nun, başlangıçta sezonun iptal edilmesini istedikleri söylendi.



Lakers'ın iki oyuncusunun, sezonu bitirmenin ve ön saflarda topluma hizmet etmenin daha iyi olacağına inandıkları belirtildi.



Ganguli ve Turner'ın raporu şu şekildeydi:



"Bir gece uykusundan sonra, Lakers takım olarak tekrar buluştu. Diğer takımlardan oyuncular Perşembe sabahı geç saatlerde genel toplantı alanına girdi ve Lakers'ın kendilerine katılmasını bekledi.



Howard ve Taylor'ın öldürüldüğü yer olan Louisville'den çıkan Rajon Rondo, sezonu bitirememe kararı konusunda en önemli iki oyuncu olmuştu. Bu grup, ön saflarda topluma daha iyi hizmet edeceklerini düşündü.



Ancak daha fazla kişi, finansal olarak işlerin kritik noktada olması ve konuşmak için bir platforma sahip olmaya devam etmek için, oynamak istiyordu; bir şampiyonluk kazanma şansından bahsetmeye bile gerek yok."



NBA oyuncuları, Jacob Blake'in vurulmasını protesto etmek için Çarşamba ve Perşembe günkü maçları boykot etmeye karar vermişlerdi.



