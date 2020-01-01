Howard ve Lakers, bir anlaşma yapmak istiyorlar!

Los Angeles Lakers'ın veteran pivotu Dwight Howard ve Lakers'ın, karşılıklı olarak yeni bir anlaşma yapmakla ilgilendikleri bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Golden State Warriors'ın da Howard'ı bu ölü sezonda Lakers'tan almakla ilgilenmesi beklenen adaylar arasında olduğunu bildirdi.



Kariyerinde üç kez Yılın Savunmacısı seçilmiş olan Howard, Los Angeles'ın frontcourt rotasyonunda JaVale McGee'nin arkasında önemli bir ribaund ve çember koruyucusu olarak hizmet verdiği bir rol üstlenmişti.



Howard, 69 normal sezon maçında 7.5 sayı, 7.3 ribaund ve 1.1 blok ortalamaları yakalamıştı. 34 yaşındaki oyuncu, Denver Nuggets'a karşı oynanan Batı Konferansı Final serisindeki 4. ve 5. maçlardaki güçlü performanslarıyla, ekibin bu seriyi kapatmasına yardımcı olmuş ve ardından altı Final maçının beşinde ilk beş başlamıştı.



Veteran oyuncu bundan önceki senelerde, ligde kısa sürede birkaç takım değiştirmişti.



